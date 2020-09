Mentre la Benelli TRK si consolida come regina d’estate, con un boom di immatricolazioni, il marchio del Leoncino si prepara ad una settimana di festeggiamenti con la Benelli Week 2020, in programma a Pesaro dal 14 al 20 settembre.

La manifestazione, aperta a tutte le marche e tipologie di motociclette, sarà dedicata al pilota Dario Ambrosini, che settant’anni fa si aggiudicò il titolo mondiale in sella alla Benelli 250, vincendo anche il leggendario Tourist Trophy.

Il programma

Particolarmente ricco il programma di appuntamenti, tra tour (ovviamente in moto) alla scoperta delle bellezze del territorio e visite ai musei, sempre nel rispetto delle normative e dei protocolli anti-COVID, a tutela della salute di tutti i partecipanti.

La partenza è fissata lunedì 14 settembre con “Il giro dei due passi”, itinerario di circa 220 km che porterà tutti i partecipanti tra le colline di Marche ed Umbria.

Martedì 15 è in programma una tappa ad Osimo, con un itinerario di circa 190 km, alla scoperta delle splendide Grotte del Cantinone.

Mercoledì 16, tappa al Monte Nerone, con un percorso tra le colline pesaresi, attraversando la città di Urbino, patrimonio dell’Unesco e la splendida gola del Furlo.

Giovedì 17 visita alla mostra “Noi, non erano solo canzonette” presso i Musei Civici di Pesaro per proseguire con una escursione in barca alla scoperta della costa marchigiana.

Venerdì 18, tappa a Pergola, per la visita del Museo dei Bronzi Dorati, percorrendo circa 160 km immersi nella natura circostante.

Sabato 19 è in programma la “Strapanoramica”: partendo dalla sede del Museo delle Officine Benelli di Pesaro tutti i partecipanti potranno godere della famosa strada Panoramica, che collega Pesaro a Gabicce. Durante il percorso è prevista la visita al borgo di Gradara e sosta a pranzo a Ginestreto. La sosta sarà anche l’occasione per conoscere tutte le attività solidali messe in campo dell’associazione “In Moto con l’Africa”, ospite dell’evento pesarese. L’associazione si occupa di raccogliere fondi per dotare di moto-ambulanze tutte le regioni africane in cui operano i “Medici Con l’Africa –CUAMM”, consentendo sempre a più persone, ed in particolare mamme e bambini, di raggiungere le cure.

Domenica 20, per la giornata conclusiva della Benelli Week 2020, è in programma la tradizionale “passeggiata” in moto aperta a tutti, che prevede un itinerario tra i borghi di Novilara e Candelara, dove si sosterà per una rappresentazione rossiniana pensata per l’occasione.

Il ‘giro dei due passi' con la Benelli Week - LE FOTO Per scoprire il programma dettagliato dell’evento e restare aggiornati su tutte le novità di quest’anno si può consultare il sito ufficiale delle Officine Benelli o di Casa Benelli.

Benelli tiene a ricordcare che per le norme anti-COVID, tutti i partecipanti al raduno dovranno essere provvisti di dispositivi di protezione individuale e dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra loro durante lo svolgimento della manifestazione.

Ritorno a scuola: tanti genitori scelgono di portare i figli in moto