La nascita della KTM 450 Rally Replica 2021 è sicuramente particolare. Il suo nome evoca la moto, la KTM 450 Rally, che ha conquistato nove vittorie consecutive nel Rally Dakar. Negli ultimi anni ha continuato a macinare successi, fino a quando, sulla base delle indicazioni dei piloti ufficiali del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team, non si è deciso di realizzarne una serie limitata, cioè la KTM 450 Rally Replica 2021.

Le caratteristiche

KTM, dunque, annuncia la commercializzazione, prevista per settembre prossimo, del modello 2021, realizzato in solo 85 esemplari per tutto il mondo al prezzo di 25.900 euro. A spingere la KTM 450 Rally Replica c’è un motore monocilindrico SOHC a iniezione elettronica da 450 cc, custodito da un telaio a traliccio in acciaio al Cromo-Molibdeno appositamente sviluppato per i rally. Tra i componenti tecnici troviamo poi la forcella WP XACT PRO a cartuccia chiusa da 48mm, dotata della tecnologia Cone Valve, e il monoammortizzatore WP XACT PRO, entrambi regolabili. In fase di costruzione, occhio di riguardo anche per la parte aerodinamica, le sovrastrutture e l’ergonomia.

Sospensioni e cambio

Il modello 2021 presente due importanti novità: la taratura più rigida delle sospensioni e il nuovo cambio, realizzato da PANKL Racing Systems AG in collaborazione con i tecnici della divisione KTM Rally. Il motore diventa quindi più affidabile, grazie anche all’adozione di un nuovo comando desmodromico.

Standard vicino alle moto ufficiali

All’annuncio della commercializzazione KTM 450 Rally Replica 2021, sono seguite le parole di Stefan Huber, Direttore tecnico del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team: “lo sviluppo non si ferma mai! Siamo orgogliosi della KTM 450 RALLY REPLICA 2021. Con questo modello abbiamo definito uno standard molto elevato e offriamo ai clienti un prodotto del tutto vicino alle moto ufficiali che prepariamo per affrontare i rally più duri al mondo. Come da tradizione, ogni miglioria introdotta sulle moto da gara viene riportata sul prodotto di serie, ciò significa che la versione 2021 rappresenta il meglio della produzione disponibile oggi sul mercato. La struttura del cambio e la configurazione dei rapporti faranno la differenza per i piloti che vogliono spingere al massimo la KTM 450 RALLY REPLICA. Corriamo per vincere e per creare il miglior prodotto disponibile per quei Clienti che vogliono un prodotto al top delle prestazioni. Personalmente, non vedo l’ora di ammirarla in azione durante le competizioni del prossimo anno, Dakar 2021 compresa!”.

