Emozionarsi alla guida di una moto enduro nel rispetto dei tempi che stiamo vivendo: è questo lo spirito del Suzuki V-Strom Tour 2020, che permette a a tutti di effettuare dei test ride sulla enduro sportiva giapponese in tutta sicurezza. La manifestazione permetterà infatti di vivere giornate all'insegna della passione per i motori in tutte le concessionarie Suzuki toccate. Ogni tappa si svolgerà in un ambiente conviviale, pur se rispettoso delle disposizioni vigenti per limitare la diffusione della pandemia.

TAPPA IN QUATTRO REGIONI

Dopo aver fatto tappa, lo scorso 4 luglio, in tre dealer in Piemonte e Lombardia, il V-Strom Tour 2020 continua il suo personale giro d'Italia rimanendo al nord, toccando ben quattro diverse regioni. Sabato 11 luglio una prima struttura farà base presso la concessionaria Nuova Raschiani, in via Emilia Est 37 a San Nicolò a Trebbia, in provincia di Piacenza, mentre la seconda sarà da Battistutta Motors, in via Aquileia 11 a Villesse, in provincia di Gorizia. Domenica 12 luglio le due strutture si sposteranno invece da Moto Zampieri, in via Serravalle 30 R/8-9 a Gavi, in provincia di Alessandria, e da Motospazio, in via Terraglio 270 (zona Favorita) a Mestre, in provincia di Venezia. Il Suzuki V-Strom Tour 2020 proporrà poi diversi altri appuntamenti nei due restanti fine settimana di luglio, si fermerà il mese di agosto e riprenderà quindi a settembre per completare il suo giro dell'intero territorio nazionale.

Ogni test ride - da svolgere su un percorso aperto al traffico alle spalle di un apripista Suzuki - durerà 45 minuti circa, una decina dei quali dedicati a un briefing introduttivo in cui verranno analizzate l'attività su strada e il funzionamento dei comandi e dei tanti sistemi elettronici presenti sulla V-Strom.

