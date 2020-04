Dopo l’iF Design Award e il Good Design Award 2018, arriva anche il Red Dot Award per l’adventure tourer ma anche per il drone industriale di Yamaha

Per il nono anno consecutivo Yamaha conquista il Red Dot Award per il Product Design. Quest’anno il riconoscimento le è stato assegnato con la Ténéré 700 e il drone industriale YMR-08. Oltre alla Honda CBR 1000RR-R, dunque, anche la Yamaha Ténéré 700 riceve il prestigioso premio internazionale per il design, deciso da una giuria composta da 40 esperti internazionali che hanno testato, valutato e discusso ogni proposta.

I Red Dot Design Awards, sono organizzati dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen, in Germania, e sono unanimemente riconosciuti come il premio più prestigioso del mondo nel design.

Sia la Yamaha Ténéré 700 che il drone industriale YMR-08 sono stati recentemente premiati in Germania anche con l'iF Design Award e il Good Design Award 2018.

Test Yamaha Ténéré 700 - LE FOTO Ténéré 700

E’ una adventure tourer in linea con l'eredità del brand Ténéré, con una fama costruita sulla brillante storia di successi in uno dei rally più impegnativi del mondo, la Dakar, negli anni '80 e '90. Ténéré 700 è spinto un motore bicilindrico frontemarcia da 689 cm³ raffreddato ad acqua e con fasatura a 270°, montato su un telaio leggero. Il nuovo modello sposta le prestazioni off-road, adventure e touring a un livello superiore grazie all'elevata libertà di movimento in sella, alla grande resistenza e alla facilità di manutenzione.

Nato dal concept di design "Exciting Adventure Ténéré," questo modello ha un frontale rialzato che incorpora un cupolino in tre sezioni con un faro anteriore e un serbatoio originali, esprimendo in pieno lo spirito dell'avventura. (Leggi qui la nostra prova)

Il drone industriale

Sviluppato a partire dal concetto "irrorare un campo da un ettaro con un volo di 15 minuti" (rilevato su un'irrorazione continua su terreno pianeggiante), YMR-08 è un drone industriale multirotore che ha l'obiettivo principale di contrastare la proliferazione di insetti nocivi. Rispondendo alle esigenze delle aree suburbane e dell'agricoltura su piccola scala, YMR-08 presenta caratteristiche come la struttura leggera in carbonio e il motore elettrico, più silenzioso dei modelli a gasolio. Il design esprime un dinamismo sofisticato, con un equilibrio tra bellezza e funzionalità che risponde alle esigenze di agricoltori e irroratori.