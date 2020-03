Matteo Tiraboschi, vice presidente: "Se per l'emergenza Coronavirus ci sarà un fermo delle merci, vuol dire fermare Brembo, clienti e componenti in tutta Europa"

Italia sotto scacco. L'emergenza Cornavirus sta fermando il Bel Paese, con il rischio di stop per diverse attività ed aziende. Piccole e grandi. Tra le varie ipotesi per arginare il diffondersi del virus, c'è al vaglio quella dello stop al movimento delle merci, da fuori verso l'Italia (e viceversa). E sarebbe un problema da affronatre non da poco per diverse aziende,

"Se fermano merci in Lombardia tutto cambia"

"Se per l'emergenza coronavirus ci sarà un fermo delle merci, vuol dire fermare Brembo e i clienti e i componenti in tutta Europa". Le parole di Matteo Tiraboschi, vicepresidente esecutivo di Brembo e riportate dall'ANSA. "Un'eventuale chiusura rischia di compromettere l'attività industriale perché i clienti cercheranno altrove e soprattutto i piccoli rischieranno di non riaprire, cioè di arrivare allo stop definitivo". "Per ora in Europa non abbiamo avuto strappi particolari - aggiunge - ma se cambiano le indicazioni, cioè se in Lombardia fermano merci e produzione, tutto cambia" .

"Serve un Europa che ci sia in un momento di crisi"

"In Europa, al contrario di quanto è accaduto in Cina - ha sottolineato - non c'è una normativa europea su questo e potrebbe avvenire a macchia di leopardo, con due effetti: il virus potrebbe andare in giro di più e persino tornare dove debellato, oltre a compromettere l'attività industriale. Serve che l'Europa ci sia almeno in un momento di crisi".

"Se questa situazione andasse avanti diversi mesi - continua Tiraboschi - sarebbe un dramma, ma auspico si ricomponga verso giugno e credo che a quel punto gli italiani saranno a lavorare per recuperare e non in vacanza. Ci sarà un momento molto difficile, di settimane o mesi, poi ne usciremo rafforzati, un po' cambiati, forse meno leggeri".

