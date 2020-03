L’emergenza Coronavirus ferma anche KTM, ma solo momentaneamente. Gli Orange Days previsti per il 21 e 22 marzo e nel primo weekend di aprile (nei giorni 4 e 5) sono stati ufficialmente rinviati dalla Casa con inizio nel weekend del 18 e 19 aprile.

SITUAZIONE IN AGGIORNAMENTO

Questo, quindi, il primo weekend individuato da KTM per aprire le porte dei propri concessionari e far provare le novità agli appassionati. C’è da aspettarsi la comunicazione di altre date, ma soprattutto c’è da monitorare la situazione nazionale per verificare se ci saranno cambiamenti delle condizioni al momento imposte dal governo.

Per tutte le informazioni sulle disponibilità moto e demo è possibile contattare i concessionari KTM o prenotare un test ride alla sezione dedicata sul sito ufficiale KTM. Il messaggio che tutto il mondo della moto cerca di far arrivare, però, è che non ci si ferma, ma si tratta solo di un pit-stop momentaneo.

