Nonostante le quotazioni delle compagnie petrolifere si siano stabilizzate, negli ultimi giorni il prezzo del carburante non ha smesso di scendere. Dal 21 febbraio è -10%

Continua a diminuire il prezzo del carburante in Italia: a causa della situazione che sta colpendo il paese, con il Coronavirus che minaccia la salute e l’economia nazionale, i prezzi del greggio si sono abbassati del 10% dal 21 febbraio a oggi.

BENZINA E DIESEL Giù, SALE IL GPL

Nonostante i prezzi consigliati dalle compagnie e le quotazioni dei prodotti petroliferi si siano stabilizzati, negli ultimi due giorni il prezzo del carburante è diminuito ancora, stando ai dati comunicati all’Osservaprezzi carburanti del Mise: la media della benzina è di 1,536 euro/litro in modalità self-service, rispetto all’1,538 di ieri. Il diesel si attesta su 1,422 euro/litro, 0,2 cent in meno al giorno precedente. Il servito ha visto lo stesso calo: benzina ferma a 1,682 euro/litro contro i 1,684 di ieri, il diesel a 1,570 contro l’1,573 precedente. Leggero aumento, invece, per il Gpl, che da una media di 0,612 euro/litro sale a 0,631 di media.

Coronavirus preoccupa il mercato: Bonus e rottamazione in arrivo?