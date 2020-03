Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il V-Strom Tour 2020: il via è previsto per il 13 marzo e si andrà avanti fino a fine giugno. L’evento è rivolto a tutti gli appassionati Suzuki, che potranno testare gratis la nuova Suzuki V-Strom 1050XT in tutti i concessionari autorizzati.

Test, Suzuki V-Strom 1050 XT LE FOTO

NEI WEEKEND

Sono circa 50 gli appuntamenti su tutto il territorio nazionale: il tour è il tappeto rosso su cui la V-Strom 1050XT sfilerà per il suo debutto su strada, dopo le presentazioni a Eicma e a Motor Bike Expo. Due strutture che si muoveranno attraverso tutto il paese, isole comprese, durante tutti i weekend dei prossimi mesi. I test ride gratuiti avranno una durata di 45 minuti, previa una breve presentazione tecnica che illustrerà tutte le caratteristiche della sport tourer Suzuki.

Video-Prova Suzuki V-Strom 1050 XT

INIZIO SICILIA

La stagione del V-Strom Tour si aprirà a Palermo, da Gambino Moto, il 13 marzo; il giorno seguente, a Brescia, sarà la volta di Euromoto Gorini, contemporaneamente a Castelvetrano (Trapani), da Saladino Moto. Domenica 15 toccherà ancora a Palermo, presso Pleiadi, e Magreta (Modena) con Duilio Moto.

PRENOTAZIONI

Per iscriversi al V-Strom Tour 2020 bisogna registrarsi sul sito www.suzukitour.it dove si trovano date, orari e località e si possono verificare le disponibilità per ogni tappa. Diverse fasce orarie per i test, che vanno dalla mattina alle 9:00 fino a pranzo e riprendono dalle 14:00 nel pomeriggio. Ogni prova sarà su strade cittadine, con un apripista Suzuki a gestire la circolazione.

