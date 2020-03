Si chiama Moto Guzzi Dealer Tour ed è l’iniziativa della Casa di Mandello per far conoscere – e far provare – le novità di gamma. Dopo l’ingresso fra le dieci moto più vendute della Moto Guzzi V85TT (leggi qui) ora c’è l’occasione di provarla insieme a tanti altri modelli della gamma 2020. Insomma, come dicono in Casa Moto Guzzi, la stagione delle Aquile è iniziata, e il calendario degli eventi dedicati al test ride è fitto. Oltre all’ occasione per vivere giornate tra amici, per gli appassionati del marchio dell’Aquila, ci sono anche allettanti promozioni (clicca qui).

Il Moto Guzzi Dealer Tour

CHIETI fino al 9 marzo: Open door e test ride presso la sede del concessionario Gost Moto: Viale Abruzzo 240 – Chieti Scalo. Per maggiori info: 0871/574368.

PESARO 10-16 marzo: Open door e test ride presso la sede del concessionario F.lli Lazzarini: Via dei Carpini, 25 - Pesaro. Per maggiori info: 0721/22878.

FIRENZE 13-14 marzo: Open door e test ride presso la sede del concessionario Fani Motors: Via Empoli, 31 - Firenze. Per maggiori info: 055/715661.

UDINE 14-15 marzo: 35° Motoraduno Triveneto di Primavera a Percoto. Test ride a cura di Dagri Mauro. Per maggiori info: 0432/671190.

ROMA 24-29 marzo: Boccea Motodays: open door e test ride presso la sede del concessionario Via Basile, 19 - RM (Uscita G.R.A Casalotti/Boccea). Per maggiori info: 06/6243961.

REGGIO CALABRIA 28-29 marzo: Ditta Vincenzo Crea V85 TT Day. Per maggiori info: 0965/892822.

MESSINA 29 marzo: Raduno Moto Guzzi organizzato da H.D. Motor. Per maggiori info: 090/715910.

CHIETI 4-5 aprile: Ortona, Circuito Internazionale d’Abruzzo, Moto Guzzi Fast Endurance 2° turno sessioni di prova. Test ride a cura di Torrieri Moto. Info: www.motoguzzi.com/it_IT/news-promo/Test-V7-III-Trofeo-a-Ortona

CHIETI 6-19 aprile: Lungomare di Pescara, test ride a cura di Torrieri Moto. Per maggiori info: 0871/83797.

TARANTO 17-18-19 aprile: Raduno Moto Guzzi World Club. Test ride a cura di F.lli Costantino e Ditta Vincenzo Crea. Info: www.facebook.com/Fratelli-Costantino-175399059186466

ROMA 22-27 aprile: Raduno Moto Guzzi organizzato da Ami. Per maggiori info: 06/45504254.

PARMA 25-26 aprile: Varano Moto Guzzi Fast Endurance 1° tappa del trofeo. Test Ride a cura di Claudio Guareschi. Info: fastendurance.motoguzzi.com/edizione-2020

Da Moto Guzzi avvisano che il calendario eventi è in continuo aggiornamento, e che le date potrebbero subire delle variazioni. Si consiglia di consultare e concessionari sul sito ufficiale