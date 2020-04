Da quando Jujiro Matsuda, negli anni '20, riuscì a convertire una fabbrica di sugheri in una Casa motoristica sono passati ben cento anni, un secolo di Mazda. Un sogno partito da Hiroshima e che ha reso il Marchio nipponico uno dei più noti al mondo.

Mazda è celebre per le sue auto e per aver introdotto la tecnologia del motore rotativo. Ma in pochi, probabilmente, sanno che il primo prodotto in assoluto ad uscire dal proprio stabilimento fu una moto.

MAZDA COSTRUISCE, MITSUBISHI VENDE

Una tre ruote, per la precisione. Nome ufficiale Mazda Type DA, nome ufficioso (e più conosciuto) Mazda-Go. Lo sviluppo cominciò nel 1929, e il mezzo vedrà la luce due anni dopo. Nasce dall'accordo stretto da Mazda con Mitsubishi (un'eccezione peculiare del Marchio, vista la riluttanza storica delle Case giapponesi a darsi aiuti reciproci), e infatti, oltre al nome 'Mazda', sull'esemplare trova spazio anche la tipica elica rossa a tre punte della Casa di Tokyo. Contenuti dell'accordo: in pratica, Mazda pensò a costruirla, Mitsubishi a venderla nella sua già diffusissima catena.

DEDICATA AL TRASPORTO DI MATERIALI

Il team Mazda progettò in realtà una sorta di motocarro con caratteristiche tipiche di una motocicletta, come la presenza del manubrio e di una sella. Il mezzo è difatti un tre ruote, e dietro trova spazio un ampio cassone preposto al trasporto di materiale: elementi, questi, che fecero sì che Mazda-Go venisse considerato il primo risciò della storia.

MONOCILINDRICO DA 9 CAVALLI

Dal punto di vista meccanico, Mazda-Go è alimentato da un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 482 cc e 9.4 CV di potenza, per 705 kg di peso. In più, vi era un differenziale posteriore, retromarcia e trasmissione a tre velocità.

La produzione terminò alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il Marchio decise di produrre mezzi più performanti. Di lì a qualche anno, Mazda si concentrò ancora di più sulle automobili, tracciando la linea che ancora oggi la contraddistingue e che sfornerà negli anni macchine storiche come MX-5 o la serie RX. E fa effetto pensare che tutto iniziò nel 1931 con una moto a tre ruote. Con Mazda-Go: che oggi trova meritatamente posto nel Museo della Casa.