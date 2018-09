Si comincia con una deliziosa ciambella della tradizione, si prosegue con gli gnocchi conditi in tutte le salse e si chiude con specialità a base di zucca: partendo dal Lazio, il viaggio settimanale tra le sagre del weekend conduce nel Veneto e nelle Marche.

Uova, farina, anice, limone e olio d’oliva della Sabina sono gli ingredienti con i quali si prepara il ciammellocco, il dolce tipico che Cretone festeggerà dal 7 al 9 settembre. Nel borgo alle porte di Roma ci sarà spazio anche per i longarini, un primo piatto semplice e gustoso, e per tante altre perle della gastronomia e dell’artigianato di questo territorio. In un suggestivo percorso enogastronomico si potranno scoprire le delizie della cucina tradizionale, le proposte di street food e i migliori prodotti tipici locali, mentre 8 aziende vinicole presenteranno le loro etichette; artigianato artistico, antichi mestieri, esibizioni medievali e sbandieratori faranno invece da divertente contorno alla festa. Chi volesse trascorrere qualche ora in più da queste parti potrà prevedere una sosta rigenerante alle Terme, note già ai tempi dei Sabini e degli Antichi Romani, con le loro acque sulfuree termominerali che sgorgano purissime da due sorgenti; oppure andare alla scoperta del piccolo borgo medievale di Cretone, che si sviluppa intorno all’antico castello risalente al XIII Secolo, offrendo una magnifica vista su tutta la Sabina.

Ancora nel Lazio ma in provincia di Viterbo, al sugo, al ragù, alla salsiccia, alla boscaiola e con il gorgonzola, saranno gli gnocchi i grandi protagonisti della sagra in programma domenica 9 settembre a Sutri: una ricetta che esalterà al meglio il sapore delle patate locali, con lo stand gastronomico che proporrà ai visitatori anche spiedini di pecora e altre tipicità locali. Tra una portata e l’altra i visitatori potranno andare alla scoperta di una delle cittadine più interessanti della Regione, che sorge su un alto sperone tufaceo che domina la via Cassia: Sutri conserva tesori come il Parco Archeologico di un’antichissima Necropoli etrusco-romana con le suggestive tombe rupestri che sorgono proprio davanti alla via Cassia, l’Anfiteatro Romano e il Mitreo, la Cattedrale di Santa Maria Assunta con la cripta di epoca longobarda e la Chiesa Templare di Santa Maria del Tempio.

Spostandosi nel Veneto, a Pastrengo, continuerà fino al 10 settembre l’appuntamento con la Festa della zucca. In tavola l’ortaggio arancione esalterà il gusto del risotto, dei tortelli, dei ravioli e degli gnocchi, senza dimenticare il pasticcio con zucca e gorgonzola, gli arancini e la vellutata di zucca, lo spezzatino di carne con zucca e polenta, le marmellate, le mostarde e le torte; le zucche saranno protagoniste della kermesse sotto molteplici vesti, con corsi di intaglio e intrattenimenti dedicati ai più piccoli. Sarà una buona occasione per andare alla scoperta del paese che sorge nei pressi del Lago di Garda e del Monte Baldo, a pochi chilometri da Verona: un luogo legato a doppio filo alle Guerre di Indipendenza che si combatterono in questo tratto del Veneto, e che hanno lasciato segni indelebili come le suggestive fortificazioni asburgiche e il Telegrafo austriaco, oggi restaurato ed attrezzato a Museo risorgimentale didattico. Noto per la famosa Carica condotta il 30 aprile del 1848 dai Carabinieri Reali contro gli austriaci, Pastrengo è oggi luogo di produzione di vini e olio d’oliva di altissima qualità, da degustare nelle belle e caratteristiche cantine sparse un po’ ovunque sul suo territorio.

Dal Veneto alle Marche, musica e gastronomia si fonderanno per dare vita al Premio Internazionale della Fisarmonica diCastelfidardo: nel paese in provincia di Ancona tornerà dal 9 al 16 settembre un Festival diffuso nel tempo e nello spazio, che si lascerà vivere ed assaporare per un’intera settimana. Ai concerti, le audizioni, gli stage e i workshop in programma, saranno affiancati brindisi di benvenuto in musica con degustazioni di tipicità delle Marche e aperitivi speciali da gustare insieme alle note d’autore; e non mancheranno le performance degli artisti di strada e le attività musicali dedicate ai più piccoli.

A cura di www.fuoriporta.org