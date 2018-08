Una specialità dal gusto inconfondibile e dalla polpa bianca che non cambia colore né all'aria né al tocco, che in un tratto incontaminato della provincia di Rieti cresce abbondante e di ottima qualità. E’ il fungo porcino, che domenica 5 agosto ad Ascrea accompagnerà le deliziose fettuccine fatte in casa per una delle sagre più amate dell’estate. La festa affonda le sue radici nella metà degli anni 80’ e oggi, a tanti anni di distanza, migliaia di golosi sono pronti a mettersi in viaggio verso il paese laziale, dove dalle 12 inizierà la distribuzione delle fettuccine da accompagnare con bruschette, salsicce, fagioli e un buon bicchiere di vino del posto. Fresco d’estate e suggestivo d’inverno, Ascrea sembra un piccolo presepe e conserva al suo interno la Chiesa di San Nicola di Bari - edificata nel 1.252 e famosa per le tele dedicate al Santo e alla Madonna del Rosario - i resti dell’antico castello e le mura della chiesa annessa sulla cui porta figura lo stemma dei Mareri, i conti ai quali fu venduto nei primi del ‘400. Chi volesse trascorrere qualche ora in più da queste parti potrà andare alla scoperta dei borghi che circondano i laghi del Salto e del Turano, oppure percorrere suggestivi itinerari dai quali si può godere di splendide vedute sul Terminillo, sul Monte Velino e sulle montagne che degradano verso Roma.

Sempre in provincia di Rieti ma a Monteleone Sabino, il 4 e il 5 agosto è in programma la Sagra delle fettuccine alla trebulana, un piatto dal sapore unico e intriso di storia, legato a doppio filo all’antica città sabino-romana di Trebula Mutuesca. Nel borgo adagiato a quasi 500 metri di altezza sulle propaggini meridionali dei Monti Sabini, a partire dalle 19 sarà servito in tavola questo concentrato di profumi e sapori condito con piselli, pomodoro, funghi, prosciutto e pancetta; non mancheranno poi una ricca carrellata di antiche ricette monteleonesi, gli spettacoli musicali e le bancarelle del mercatino di artigianato e prodotti tipici. Chi vorrà trascorrere qualche ora in più da queste parti potrà visitare i resti della città di Trebula Mutuesca, l’Anfiteatro romano, il museo comunale e il Santuario di Santa Vittoria, con la splendida chiesa romanica e le catacombe che ne costituiscono il primo elemento storico ed archeologico. La leggenda legata al culto della patrona del paese racconta che la Santa si convertì al cristianesimo sotto l'Imperatore Decio, attorno all'anno 250: quel tempo un orribile drago, che si era nascosto in una grotta, spargeva la morte fra la popolazione di Trebula; Vittoria riuscì con la forza della fede a cacciarlo via, convincendo la popolazione della città a convertirsi in massa.

Spostandosi in Emilia-Romagna, dal 3 al 5 agosto ? tornerà a Voghiera la Fiera dell’aglio, organizzata nella suggestiva cornice nella Delizia di Belriguardo. La cittadina in provincia di Ferrara proporrà mostre, curiosità, spettacoli vari e soprattutto degustazioni a tema, come il salame all’aglio ferrarese, l’aglio sottolio e il paté di aglio, da accompagnare con i tortelli, le carni ai ferri e i dolci tradizionali del territorio. Voghiera è una località ricca di storia e di fascino, fin dall’epoca in cui i romani la scelsero per istituire il loro centro di potere nel basso Po; dal momento che questo territorio fu scelto dalla buona società come località di vacanza, nei secoli, si arricchì di ville e case patrizie: nel XV secolo, gli Estensi rilanciarono questo paese quando il marchese Niccolò II decise di costruire qui il Castello di Belriguardo.

Ascoli Piceno, Casaprota e Marcetelli, intanto, scaldano i motori per le sagre in programma nei prossimi giorni. Nella città marchigiana sarà tempo di Ascoliva, il Festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop in programma dal 9 al 19 agosto; Casaprota (Rieti) festeggerà il 12 e il 13 agosto? le sue fettuccine ai funghi porcini, l’evento di punta del “Ferragosto Casaprotano”; e sempre in provincia di Rieti, a Marcetelli tornerà il 12 agosto l’appuntamento con il“Serpentone di Montagna”, un percorso enogastronomico nel centro storico del borgo.

A cura di www.fuoriporta.org