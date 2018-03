Dal cuore del Golfo del Paradiso a una verde vallata emiliana accanto al fiume Santerno, il fine settimana pasquale delle sagre si festeggia a Recco e a Fontanelice.

A Megli, piccola frazione del comune di Recco, il 2 e l’8 aprile tornerà l’appuntamento con la Sagra delle Focaccette; durante le giornate di festa i volontari prepareranno in piazza oltre 3.000 frittelle, utilizzando 400 chili di farina in un enorme padellone. Sarà un’occasione unica per gustare uno dei piatti più amati della tradizione ligure: le gustose frittelle salate, dalla sfoglia croccante e sottile, ripiene di formaggio e stracchino e fritte nell’olio bollente, che possono essere gustate come piatto unico oppure essere servite come antipasto. Recco conserva ancora un tratto dell’antica via romana e un’urna cineraria pagana, nella chiesetta di San Martino a Polanesi; ma rappresenta soprattutto un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta dei gioielli che si affacciano sul Golfo compreso fra la punta di Portofino e Nervi: da Pieve Ligure a Bogliasco, fino a Sori, Camogli, Avegno e Uscio, i visitatori avranno davvero l’imbarazzo della scelta.

Spostandosi verso l’Emilia-Romagna, a Fontanelice il lunedì dell’Angelo tornerà a far rima con la Sagra della pié fritta. Nel piccolo borgo in provincia di Bologna la “pié” altro non è che il diminutivo dialettale di piadina, preparata con farina, zucchero, sale, latte, acqua, olio e lievito: una delizia da accompagnare con salumi, formaggi e Sangiovese. Il 2 aprile i visitatori potranno curiosare fra i banchi di oltre 60 bancarelle che daranno vita al tradizionale mercato e assistere a spettacoli musicali dal vivo, mentre i più piccoli potranno divertirsi al luna park e ammirare i ciuchini nell’asinodromo allestito per l’occasione. Fontanelice è un piccolo borgo di 1900 abitanti che sorge sulle colline tosco-romagnole, in una verde vallata ricca di frutta (fragole, ciliegie, albicocche, pesche, mele, pere, marroni, uva, kiwi) e di ottimo vino; il paese è associato alle Città del Vino e ai Comuni Fioriti e conserva la Torre di Fornione, il Santuario della Madonna del Rio, la Chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo e il vecchio mulino.

In altri due splendidi borghi italiani, intanto, fervono i preparativi per due eventi in programma nei giorni successivi. ?Dal 6 all’8 aprile Fermignano aprirà le sue porte per il Palio della Rana: nel paese marchigiano sono in programma tre giorni di festa tra rievocazioni storiche, giochi medievali, sbandieratori e cene nelle taverne, in attesa della corsa più originale che ci sia. A Porcia (Pordenone) invece, “Orti in Villa Dolfin” proporrà il 7 e ?8 aprile i colori, i profumi e i sapori dell’orto da toccare, conoscere e gustare nella splendida cornice di un podere seicentesco; dalla gastronomia alle coltivazioni biologiche delle erbe aromatiche e dei prodotti dell'orto, il parco di Villa Correr Dolfin si trasformerà in una grande vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia. Dolfin si trasformerà in una grande vetrina delle eccellenze del regionali.

A cura di www.fuoriporta.org