Le ricette delle nonne delle valli trentine saranno le grandi protagoniste delle “Settimane della buona cucina della Valle Isarco” che torneranno ad animare, dal 9 al 25 marzo, il borgo montano di Vipiteno e i suoi dintorni. Giunto alla 46esima edizione, l’evento coinvolgerà anche quest’anno tantissimi ristoranti del territorio, che proporranno menù particolari a base di piatti tradizionali tratti dai ricettari dei nostri antenati. Al centro della festa ci saranno i prodotti genuini coltivati nelle valli dell’Alto Adige, ma non mancheranno le sorprese con abbinamenti fantasiosi dove la tradizione e l’innovazione si fonderanno in un irresistibile mix. Vipiteno è considerato uno dei borghi più belli d'Italia: via Città Nuova, la strada principale, è un concentrato di interessanti edifici in stile rinascimentale, costruiti secondo la tradizione tirolese con i tipici portici ed “Erker” delle valli alpine; nella Valle Isarco meritano invece una visita Chiusa, nota per il Monastero di Sabiona, e Bressanone.

Per chi invece vuole assistere all’elezione del miglior norcino dell’Emilia-Romagna, la data da non dimenticare è quella di domenica 11 marzo. Con “Ciccioli in piasa” oltre 200 norcini provenienti da ogni angolo della regione invaderanno pacificamente il centro di a San Martino in Rio – dove meritano una visita la Rocca Estense, la Collegiata dei Santi Martino e Venerio, la Chiesa di San Carlo dei Cappuccini e la Torre Civica - sfidandosi a colpi di prelibatezze. Ad attendere i più golosi saranno specialità imperdibili come lo gnocco fritto, la polenta, le tigelle, i borlenghi, il vin brulè, l’erbazzone e il risotto all’isolana; la mostra di antichi mestieri, impagliatori e costruttori di sedie e ceste, insieme alle visite guidate alla Rocca e ai Musei dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, completeranno la giornata di festa.

A Rovato, intanto, fervono i preparativi per“Lombardia Carne”, la storica fiera dedicata agli animali da carne bovina, equina ed ovicaprina che tornerà ad animare il paese in provincia di Brescia dal 17 al 19 marzo. La manifestazione è riuscita a rinnovarsi costantemente nel tempo e negli ultimi anni si è trasformata anche in un imperdibile appuntamento per gli amanti della gastronomia e in una grande vetrina delle eccellenze della Franciacorta; il tutto senza dimenticare le sue radici storiche, che affondano nel mercato del bestiame rovatese.