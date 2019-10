Passerella d’eccezione in Friuli Venezia-Giulia per le moto d’epoca: sabato 12 e domenica 13 ottobre Valvasone (Pordenone) ospiterà la quinta edizione dell’esposizione dinamica per le due ruote classiche grazie all’organizzazione della Commissione Epoca del Co.Re FMI Fvg.

Valvasone, moto d'epoca nel borgo medievale FOTO

MOTORI ACCESI - Spazio dunque ai motocicli d’annata, ai mezzi di culto che vengono gelosamente custoditi dai loro proprietari: il carosello è infatti aperto a chiunque possieda una moto d’epoca e voglia sfilare a bordo di essa. Quello che ci aspetta non è quindi l’esposizione di motociclette parcheggiate per essere guardate da vicino, ma una vera e propria parata con i motori accesi.

MOTO GUZZI - Da quest’anno sono ammesse anche le moto Turismo precedenti al 1960, purché regolarmente pre-iscritte ed accettate entro il 6 ottobre. Il fiore all’occhiello dell’evento sarà, per quest’anno, la celebre Moto Guzzi 500 8 cilindri. Il modello arriva dalla sede di Mandello del Lario ed è concessa da Giuseppe Todero, contitolare del progetto e figlio dell’indimenticato Umberto.

IL PROGRAMMA- Nella giornata del sabato l’appuntamento è alle 17:30 nel Castello di Valvasone: si parlerà della storia della manifestazione, dei retroscena dell’organizzazione e dell’impegno dei fondatori. Domenica mattina, in piazza Castello, avverrà invece l’esposizione delle moto al pubblico, fino a quando – nel pomeriggio – non si accenderanno i motori e non si partirà per il carosello attraverso le vie medievali dell’affascinante borgo friulano.