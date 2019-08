Il progetto fondato da Eliana Macrì punta su un metodo collaudato per la sicurezza e i corsi per imparare a conoscere e guidare la moto. Dal 21 al 25 agosto sarà a Cologno sul Serio (in provincia di Bergamo) per il grande evento dedicato alle due ruote

Motocicletta: nome comune di genere femminile. Strada: idem. Avventura: altrettanto. Se ci fosse qualcuno convinto che quello delle due ruote sia un mondo frequentato da soli uomini, basta già la grammatica per smentirlo. Deve essere questa la filosofia di BikerX e di Festa Bikers, il motoraduno internazionale che si terrà a Cologno al Serio (in provincia di Bergamo) dal 21 al 25 agosto.

Honda Rebel e Kawasaki Vulcan S alla Festa Bikers: FOTO

DONNE IN MAGGIORANZA - Casomai non vi fidaste della nostra affermazione, intervengono i dati di Federmoto: la percentuale delle donne che partecipano ai motoraduni è superiore rispetto agli uomini, contando i dati degli oltre 700 eventi organizzati ogni anno in Italia. Festa Bikers ha invitato BikerX alla sua 22esima edizione in rappresentanza del gentil sesso su due ruote.

ELIANA MACRÌ - “BikerX è nata per rispondere al bisogno di sicurezza delle donne e dei giovani che desiderano avvicinarsi al mondo delle due ruote – spiega Eliana Macrì, fondatrice di BikerX – . Quello delle motocicliste è, infatti, un popolo in continua crescita: se in passato erano semplici accompagnatrici, oggi sono vere e proprie protagoniste dell’universo delle due ruote. Per far sentire ancora di più la presenza femminile, la nostra scuola di guida sicura sarà presente con uno spazio dedicato alla Festa Bikers, un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del motociclismo da oltre vent’anni”.

LE MOTO A DISPOSIZIONE - La Festa Bikers si sviluppa in un’area di 50mila metri quadrati in provincia di Bergamo e accoglie ogni anno più di 50mila appassionati della motocicletta, con 4.500 mezzi che arrivano all’appuntamento. Lo spazio di BikerX sarà dedicato a: test e prove di guida con gli istruttori FMI; conoscenza del metodo BikerX che punta sulla sicurezza e sulla conoscenza approfondita della propria moto; esercizi di avviamento per principianti e simulazioni del percorso d’esame patente per i più esperti.

A disposizione dei partecipanti ci sarà un nutrito parco multibrand, tramite il quale si potranno svolgere le attività in sella a Ktm, Yamaha, Husqvarna oltre alla Honda CMX500 Rebel e alla Kawasaki Vulcan S. Durante tutte le serate della Festa Bikers, enogastronomia e concerti all’insegna del rock e del metal.