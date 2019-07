Inizia oggi uno dei più grandi eventi a livello nazionale per quanto riguarda il mondo delle Harley-Davidson. Si prevedono oltre 1.500 Harleyisti in viaggio da tutta Italia con destinazione Roma, per il Latinvm Regional Rally 2019, il raduno Harley-Davidson organizzato dai cinque Chapter ufficial HOG (Harley Owners Group) presenti nel Lazio. Venerdì e sabato all’insegna del celebre marchio di Milwaukee, con le due ruote che stanno per invadere non solo Roma ma ampie zone della regione.

WEEKEND DI EVENTI - Vari momenti e luoghi caratterizzeranno la due giorni dedicata alla HD: il pomeriggio di sabato vedrà la parata di più di mille moto per le strade della Capitale. Il tour toccherà anche le coste del litorale, come Gaeta (LT), le strade della Ciociaria e le colline del Viterbese, fino ad arrivare ai laghi. La manifestazione si chiuderà con un evento sulla spiaggia della “Rotonda” di Ostia (RM), con musica e divertimento.

TEST DRIVE - Durante il Latinvum si potranno provare i modelli della gamma Softail, in attesa dell’elettrica LiveWire: arriverà a settembre e rappresenta un importante cambio di passo, da parte della storica casa motociclistica, verso l’ibrido e il progresso in senso ecologico.

Harley-Davidson svela la Livewire - FOTO

I fan più puri, c’è da tenerne conto, storcono il naso: chissà cosa ne penseranno gli oltre mille appassionati che stanno viaggiando in questo momento verso il Latinvm 2019.