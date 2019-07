Un biker di Zurigo stava salendo verso il Lago di Paularo, in Friuli, ed è precipitato nel rio adiacente. Per riportarlo in strada sono serviti gli sforzi dell'ambulanza, del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco

Una tranquilla gita in moto stava per trasformarsi in tragedia. Due biker provenienti dalla Svizzera hanno raggiunto il Friuli per risalire verso il Lago di Paularo, quando uno dei due motociclisti è sparito nel vuoto: l'uomo ha perso il controllo della sua due ruote ed è precipitato nel ruscello sotto la strada dopo un volo di ben 15 metri.

IL COMPAGNO DI AVVENTURA ha immediatamente chiamato i soccorsi dalla località Valdajer e questi sono arrivati il prima possibile sul luogo dell'incidente. Una volta giunta l'ambulanza, c'è stato però il bisogno di chiamare i rinforzi. I sanitari erano convinti di dover soccorrere un uomo a bordo strada, invece questi era finito nel rio adiacente, ma fortunatamente, nonostante l'incredibile caduta, il motociclista non ha riportato nessun tipo di trauma.

PER RIPORTARE IL MOTOCICLISTA IN STRADA è servito l'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che si sono calati nel ruscello con le cordo, hanno messo il biker elvetico sulla barella e lo hanno tirato su con il classico metodo del contrappeso. Inoltre, ad assistere alle manovre di salvataggio, c'erano anche i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. La moto, invece, è rimasta giù e sarà recuperata da un carro attrezzi nelle prossime ore.