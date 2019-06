Il 23 settembre partirà la nuova edizione del Transitalia Marathon, che prevede quattro giorni di viaggio e oltre 1.200 chilometri di percorso, con arrivo sabato 28 settembre a Castiglion Fiorentino, nel cuore della Toscana, città natale di Fabrizio Meoni (leggi qui)

TUTTO IN UN LIBRO - Intanto il Transitalia Marathon diventa un libro: lo ha scritto Pier Luigi Martelli e s’intitola “Transitalia Marathon Story of a Dream”. Si tratta di un volume di 300 pagine con foto e testi in italiano e inglese che raccontano la nascita, la storia, le edizioni, i luoghi e gli amici dell’evento internazionale.

Il libro sarà presentato ufficialmente venerdì 21 giugno ore 17:30 in occasione del weekend del mondiale Superbike al Ristorante Santamonica del Misano World Circuit Marco Simoncelli - Misano Adriatico.

IL CASSETTO DEI SOGNI - “Parlare del Transitalia Marathon vuol dire aprire il cassetto dei ricordi e, contemporaneamente, quello dei sogni”, ha detto Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana.

Dal 1° luglio il volume si potrà acquistare online su www.maggiolieditore.it.