Nel weekend del 13 e 14 luglio a Beinette il pilota paraplegico accompagnerà i partecipanti in due tour. Ci saranno anche il pluricampione del mondo Giò Sala e lo chef stellato Massimo Camia

Tornano i KTM Orange Juice, giornate organizzate dalla Casa Orange con tour su strada e in fuoristrada. Il primo appuntamento della stagione è fissato per il weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio a Beinette, nel cuneese.

Proprio qui, a pochi passi dal Parco Naturale delle Alpi Marittime, un personaggio ‘locale’ molto speciale, farà da padrone di casa: stiamo parlando di Nicola Dutto, il primo pilota paraplegico al mondo ad aver partecipato alla Dakar 2019. Un’esperienza incredibile, che ha affrontato proprio a bordo di una KTM, una 450 EXC, opportunamente modificata.

DOPPIO TOUR - Il KTM Orange Juice, patrocinato dal Comune di Beinette, è riservato ai primi 50 clienti che si iscriveranno e sarà suddiviso su due giornate, con possibilità di partecipare anche alla singola giornata.

Coadiuvato dallo staff della OAC, Offroad Adventure Crew, e dal dealer KTM Cabutti, Nicola Dutto ha previsto due tipologie di tour, uno su strada e uno in fuoristrada e accompagnerà il gruppo di “adventurieri” alla scoperta dei segreti più nascosti di quella meravigliosa “terra di mezzo” che bacia il Piemonte, la Liguria e la vicina Francia. Per il tour in fuoristrada da KTM fanno sapere che è consigliabile indossare abbigliamento tecnico adeguato.

Ospiti saranno il popolare giornalista Roberto Ungaro e un mito del fuoristrada Giovanni ‘Giò’ Sala, pluricampione del mondo di Enduro e dakariano DOC.

Il clou del weekend sarà sabato 13, quando lo chef stellato Massimo Camia per l’occasione preparerà una cena speciale.

IL PROGRAMMA

Sabato 13 luglio

9:00 accrediti, consegna welcome pack e briefing presso la Sala Olivetti - Beinette 10:30 partenza dei tour guidati (road e offroad)

13:00 pausa pranzo

14:30 prosieguo del tour e rientro a Beinette

17:30 in sella col Gio – consigli di guida in fuoristrada a cura di Giovanni Sala

20:00 cena a cura di Massimo Camia presso la Sala Olivetti - Beinette

Domenica 14 luglio

9:00 accredito dei partecipanti della sola domenica e consegna welcome pack presso la Sala Olivetti – Beinette.

9:30 briefing della seconda giornata

10:00 partenza dei tour guidati

13:00 pranzo e conclusione evento

Costi di partecipazione: iscrizione: € 35,00; pacchetto pranzi e cene (sabato pranzo e cena e domenica solo pranzo): € 110,00.