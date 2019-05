L'avevamo apprezzata a Eicma 2018 come concept della prossima supersportiva di casa MV Agusta. Ora però c'è una novità: il marchio di Schiranna, tanto apprezzato dagli appassionati di tutto il mondo per l'inconfondibile fascino, ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, l'arrivo della versione definitiva della Superveloce 800 nel 2020.

CARATTERISTICHE - La bellezza del modello è indiscutubile: carena in fibra di carbonio, cupolino in stile vintage con faro tondo con tanto di plexiglass giallo a richiamare gli anni 70. La ciclista e il motore, seppur con le opportune modifiche obbligatorie per l'entrata in vigore della direttiva europea Euro 5, ricalcano quelli utilizzati sulla F3 800. Nuovo progetto invece per quanto riguarda l'impianto di scarico, secondo il classico schema 3 in 1 in 3. Tutta nuova ovviamente la strumentazione, che sarà TFT.

QUANDO - Se i tempi verranno confermati dunque la Superveloce 800 dovrebbe entrare in produzione alla fine dell'anno per essere disponibile sul mercato nel 2020. A questo punto ci aspettiamo la grande presentazione ai prossimi saloni autunnali.