Il prossimo fine settimana offrirà tante opportunità per provare la nuova Katana e gli altri modelli della gamma Suzuki.

Già dalla giornata di giovedì 9 la struttura del Suzuki Village sarà infatti operativa alla Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove la Casa di Hamamatsu sarà presente con un grosso spiegamento di forze. D’altra parte il Demo Ride Tour continuerà invece il suo giro attraverso la Penisola e darà ai motociclisti del Lazio e dell’Abruzzo la possibilità di testare gratuitamente i modelli della gamma Suzuki presso alcuni concessionari locali.

IL SUZUKI VILLAGE - Dal 9 al 12 maggio il Suzuki Village sarà una tra le principali attrazioni della Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, La kermesse friulana offrirà quattro giorni all’insegna dei motori, della musica e del divertimento e in questa sua 33a edizione punta a stabilire un nuovo record storico di affluenza con 60.000 partecipanti.

Suzuki sarà presente alla manifestazione con una grande area riservata che, accoglierà il truck del Suzuki Village presso il quale si potranno prenotare direttamente le prove su strada.

I TEST - Due le tipologie di test previste: i tradizionali DemoRide metteranno a disposizione sei tra i principali modelli Suzuki (V-Strom 650 XT, V-Strom 1000 XT, SV650X, GSX-S1000 e GSX-S 750 Yugen Carbon, quest’ultima anche in versione standard depotenziata), mentre i Katana Tour avranno come protagonisti esclusivi sei esemplari dell’iconica maxi di Hamamatsu. Le prove su strada si svolgeranno tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, ma nelle giornate di venerdì 10 e di sabato 11 maggio i Katana Tour continueranno anche in serata, fino alle 22.00.

KATANA REGINETTA - Due Katana saranno anche le reginette della zona espositiva Suzuki, dove i visitatori potranno ammirare da vicino la loro linea e la loro cura per i dettagli, ispirate alle leggendarie spade dei samurai giapponesi. Una di queste sarà nella evocativa colorazione argento, mentre l’altra sarà nella suggestiva variante nera. Ad affiancarle ci saranno alcune Hayabusa, portate a Lignano dai membri del Club “Hayabusa Italia No Limits”, lanciato esattamente vent’anni fa.

DEMORIDE TOUR - In contemporanea con la Biker Fest si svolgeranno tre tappe del DemoRide Tour, che toccheranno due regioni del Centro Italia: il Lazio e l’Abruzzo.

Il primo appuntamento per sperimentare le qualità dei modelli di Hamamatsu è previsto venerdì 10 maggio a Ladispoli, in provincia di Roma, presso Automercato Montalto 2, in via Settevene Palo Nord, 72. Altre prove sono poi in programma sabato 11 a Piano d’Accio, nel teramano, presso il bivio Nepezzano, dove si trova il concessionario Grip. La carovana Suzuki tornerà poi nel Lazio domenica 12 per far base dal concessionario Mototecnica Rieti, in via Salaria per L’Aquila, 49, a Cittaducale.

COME PARTECIPARE - Per i test su strada organizzati in occasione della Biker Fest è prevista esclusivamente la prenotazione in loco, presso l’area Suzuki allestita per l’evento. Gli altri DemoRide del Tour 2019 si possono invece fissare attraverso il sito www.suzukitour.it. Qui sono indicati anche gli indirizzi di tutti i concessionari protagonisti dei prossimi appuntamenti.

Per iscriversi è sufficiente registrarsi online e selezionare poi la data, il luogo e il modello desiderati. Il sito consente di verificare subito la disponibilità delle varie moto nelle diverse fasce orarie previste per i DemoRide. Le prove hanno una durata di circa 30 minuti e si svolgono su strade aperte al traffico, sotto la guida di apripista dell’organizzazione Suzuki.

Il programma potrebbe subire variazioni o cancellazioni in caso di condizioni meteo particolarmente avverse o di altre esigenze.

LE MOTO IN PROVA - Anche negli eventi di questa settimana la Katana è sicuramente il modello più atteso e ambito. Sin dalla sua prima apparizione nei Saloni d’autunno, ha conquistato gli appassionati e gli addetti ai lavori con le sue forme slanciate e le sue finiture raffinate. Su strada, poi, ha sempre raccolto consensi unanimi, per le prestazioni entusiasmanti del motore da 150 cavalli.

Grande curiosità circonda però anche le V-Strom 650 XT e 1000 XT, per chi è alla ricerca di una moto confortevole, bilanciata e affidabile per affrontare gli spostamenti quotidiani così come le vacanze avventurose, magari anche in coppia. Fino al 31 maggio, tra l’altro, le V-Strom sono oggetto di campagne promozionali che prevedono il kit Touring in omaggio sulla 650 e una supervalutazione di 1.500 Euro sull’usato dato in permuta per la 1000.

Fino a fine maggio, la supervalutazione è prevista anche per la GSX-S1000, una naked dal carattere esuberante, con una ciclistica agile e rigorosa e un equipaggiamento tecnico di prim’ordine.

Il DemoRide Tour permette di provare anche l’affascinante café racer SV650X-Ter e la grintosa GSX-S750 Yugen Carbon. Il panorama del DemoRide Tour si completa infine con la GSX-S750 standard in versione depotenziata da 35 kW, ideale per chi ha la patente A2.