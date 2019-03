Per far provare agli appassionati e ai potenziali clienti Suzuki Italia le doti delle sue novità di gamma, anche per il 2019 la Casa di Hamamatsu torna ad organizzare il DemoRide Tour, una serie di eventi itineranti nelle concessionarie, dove viene offerta la possibilità di testare gratuitamente una selezione di modelli della gamma moto attuale. Gli appuntamenti si terranno, come d’abitudine, durante i weekend e saranno anche un’opportunità per respirare un clima di autentica passione. Quest’anno Suzuki ha deciso di organizzare due strutture che gireranno l’Italia garantendo ancora una volta una copertura pressoché totale del territorio nazionale, da Nord a Sud, comprese le isole principali.

Le moto in prova - Entrambe le strutture saranno dotate di sei moto, per soddisfare la curiosità di ogni tipologia di motociclista. I mototuristi amanti dell’avventura e coloro che desiderano una moto versatile, adatta anche per il commuting casa-lavoro, potranno, aad esempio, toccare con mano il bilanciamento delle V-Strom 650 e 1000. Questi modelli sono tra l’altro al centro di campagne promozionali. Fino a fine marzo per la prima c'è in omaggio il kit di accessori Touring, mentre sull’acquisto della seconda è riconosciuta una supervalutazione dell'usato di 1.500 Euro in caso permuta.

Un altro vantaggio caratterizza poi altri due modelli disponibili per i test, ovvero l’intrigante café racer SV650X-TER e la nuova e grintosa GSX-S750 Yugen Carbon, entrambe equipaggiate di accessori esclusivi.

La GSX-S750 è protagonista dei Demo Ride anche con la versione standard depotenziata da 35 kW, dedicata ai titolari di patente A2. A chiudere il parco mezzi del DemoRide è infine la GSX-S1000, naked muscolosa e dalla guida esaltante, la cui posizione di guida rilassata assicura un controllo totale in ogni situazione.

Le prime date - Per il mese di marzo il programma prevede dodici tappe. Le prime città toccate dal Tour saranno Bergamo e Ferrara, sabato 16 marzo. Nel primo caso il DemoRide Tour farà base da Mazzola Moto, situato esattamente a Bonate Sopra, mentre nel secondo le prove si svolgeranno presso Gi.Emme Racing.

Il giorno successivo, Lombardia ed Emilia saranno di nuovo protagoniste con Valter Moto, a Monza, e con Blue Bike, a Reggio Emilia.

Nel fine settimana seguente sarà, invece, la volta della Sardegna e del Veneto: sabato 23 marzo i concessionari coinvolti saranno Fuori Giri, a Cagliari, e Scootermania a Verona, mentre domenica 24 toccherà a Motor X di Alghero, in provincia di Sassari e Miazzon Moto di Marostica, in provincia di Vicenza.

Nell’ultimo fine settimana del mese la prima struttura del DemoRide Tour graviterà al Napoli Motor Festival, con il supporto di La Moto e Topo Moto. La seconda sarà invece in Piemonte, sabato 30 presso Moto Zampieri, ad Alessandria, e domenica 31 da ABC Moto, a Vercelli.

Come partecipare - Come lo scorso anno, Suzuki ha attivato il sito www.suzukitour.it Attraverso questa piattaforma si possono prenotare i DemoRide e qui sono indicati anche gli indirizzi esatti dei concessionari che ospitano i vari appuntamenti.

Le prove si svolgono su strade aperte al traffico e i tour hanno un apripista dell’organizzazione. I test hanno una durata di circa 30 minuti e per iscriversi è sufficiente registrarsi online, selezionando la data, il luogo e il modello desiderati. Il sito consente di verificare subito la disponibilità delle varie moto nelle diverse fasce orarie previste per i DemoRide.