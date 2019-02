L'azienda, specializzata in accessori per discipline invernali, irrompe sul mercato delle moto e lancia oggi un prodotto interessante

Ruroc non è di certo una marca nota nel mondo delle due ruote. L'azienda, infatti, è specializzata in accessori di sport invernale, sci in particolare. La novità è che ha deciso di lanciare Atlas, un casco integrale in carbonio.

PROGETTO Dallo sci e dalla neve alle moto. I caschi Atlas, da oggi sul sito Ruroc, sono in edizione limitata. Ne sono stati prodotti sono 500 esemplari, suddivisi in tre modelli. Al design accattivante e alle grafiche aggressive tipiche del brand, si aggiunge l'utilizzo del carbonio: i caschi Atlas sono realizzati a mano, con calotta completamente in carbonio T300 carbon fino ad arrivare alla verniciatura e all’assemblaggio finale. Rappresentano, inoltre, un vero e proprio gioiello tecnologico grazie alla loro innovativa chiusura magnetica Fidlock (promette di essere il più facile da allacciare), alla visiera antiappannamento e al sistema integrato di comunicazione Bluetooth. Gli interni sono realizzati in tessuto antibatterico, sono smontabili e lavabili. Il peso è di 1.375 grammi. I caschi in edizione limitata sono disponibili in pre-ordine già dalla giornata di oggi, al prezzo di 395 euro, mentre le prime consegne non partiranno prima di marzo.