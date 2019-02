Proprio dalla loro pluriennale esperienza nel mondo Moto Guzzi e dalle molteplici vittorie in pista, nasce l'idea di creare un marchio che fornisca parti speciali per migliorare guidabilità, affidabilità e prestazioni delle moto dell'Aquila.

GC Corse by Guareschi Moto - LE FOTO

GC Corse propone tre tipi di intervento:

Kit Varano: la rivoluzionaria interpretazione da pista di una base Moto Guzzi. Un kit che rivede la ciclistica, l'aerodinamica ed il motore per arrivare fino a potenze di 164 cv.

Kit Trofeo Fast Endurance. Il kit di accessori ed elaborazioni che equipaggeranno le Moto Guzzi V7 III Stone nel nuovo trofeo Moto Guzzi Fast Endurance ideato e sviluppato in stretta collaborazione coi fratelli Guareschi.

Accessori e modifiche per rendere unica e performante qualsiasi Moto Guzzi. Una serie di parti speciali che riguarderanno la ciclistica, il motore e lo scarico saranno a breve disponibili per tutti i possessori di Moto Guzzi. Il vero plusvalore è che i guzzisti potranno definire la configurazione ideale della loro moto direttamente nel box dei fratelli Guareschi, presenti, con i colori del GC Corse, in tutti i fine settimana del Trofeo Fast Endurance.

Il primo appuntamento è fissato per il 16 Marzo data in cui è prevista una giornata presso il Circuito Internazionale d'Abruzzo. Si terranno invece il 30 Marzo 2019, presso l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano, i test Federali pre Campionato. Guareschi Moto sarà presente con le proprie V7 e saranno lieti di fornire quante più informazioni possibile su questo progetto.

Info e contatti: info@guareschimoto.it +393463202066