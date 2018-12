Milestone in collaborazione con Ducati ha realizzato il terzo capitolo di Ride, il videogioco disponibile per PS4, Xbox One e PC sia in formato fisico che digitale. Oltre alla Standard Edition, saranno disponibili due versioni speciali. La collaborazione è stata sottolineata alla stampa internazionale, nel corso dell'evento di lancio del gioco, che si è svolto all'interno dell'affascinante Museo Ducati a Borgo Panigale.

UN'ENCICLOPEDIA DELLA MOTO - Con le 44 moto del museo a fare da cornice, Milestone e Ducati hanno sottolineato come l'eccellenza italiana nei rispettivi settori abbia portato a unire le proprie competenze in un gioco che più di un videogame vuole essere un’enciclopedia virtuale sul motociclismo presente e passato, grazie alla presenza record di 230 modelli di motociclette - che diverranno 300 attraverso contenuti post-lancio.

I modelli sono ben riprodotti nelle loro linee estetiche e performance motoristiche e suddivisi in 7 categorie - Sport Bikes, Maxi Enduro, Supermoto, Naked, Endurance, Race Superbikes, Cafè Racer. Tra le 19 Ducati incluse in Ride 3 c’è anche la Panigale V4, che fa la sua bella figura sulla copertina del gioco.

Le moto possono poi essere personalizzate nella meccanica, con oltre 500 combinazioni.

LE NOVITA' - I giocatori potranno scatenarsi scegliendo fra oltre 30 tracciati, di cui 12 nuovi, dalle piste più iconiche di tutto il mondo a circuiti cittadini. Grazie al nuovo Editor di Livree i giocatori potranno scatenare la loro fantasia, utilizzando i tanti adesivi originali su licenza per creare una livrea in stile racing personalizzata, oppure disegnando sulla propria moto qualunque immagine. Tutte le livree possono essere condivise online, ottenendo in cambio dei punti esperienza e dei crediti extra. Il passaggio ad Unreal Engine 4 ha permesso notevoli miglioramenti sia dal punto di vista grafico che del realismo nello stile di guida.

Tra le novità più divertenti del nuovo Ride 3 troviamo le Night Races, che permetteranno ai giocatori di godersi una sfida sotto le stelle. E sui circuiti in cui sarà disponibile la sfida notturna, la difficoltà nel percorrerli aumenterà di molto.

Il gioco permette anche il controllo delle proprie azioni e della moto. Ad esempio, giocare a 60 FPS fornisce un maggiore controllo del mezzo proprio come nella vita reale: spingere un troppo sull’acceleratore può fare differenza, anche piegarsi di qualche grado in più richiede tempismo.

“Giocando a 60 frame al secondo si percepiscono la diversa accelerazione, il diverso peso che caratterizza ogni moto e si sarà grado di interagire con essa attraverso molteplici stili di guida”, dicono i realizzatori. “Capirai cosa vuol dire frenare un secondo prima o un secondo dopo, e sentirai gli avversari al tuo fianco mentre ti superano a tutta velocità”.

LE EDIZIONI - Ride3 è disponibile per PlayStation4, Xbox One e Windows PC®/STEAM sia in formato fisico che digitale.

Edizioni in formato fisico:

- Standard Edition che include il gioco completo

- Special Edition che oltre al gioco completo include Season Pass e un’esclusiva Steelbook dedicata alla Ducati Panigale V4



Edizioni in formato digitale:

- Standard Edition che include il gioco completo

- Gold Edition che oltre al gioco completo include Season Pass, Sport Bikes Pack (4 moto, 10 eventi e 3 trofei/obiettivi), BMW R 1200 GS Pack (che oltre all’iconica moto, contiene anche 5 eventi e 3 trofei/obiettivi) e Credits Multiplier, che permette di raddoppiare i crediti ottenuti dopo ogni evento in qualsiasi modalità di gioco.