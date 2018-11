Husqvarna Motorcycles ha annunciato l’estensione della partnership con FMF Racing: il nuovo accordo vedrà la maggioranza dei team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing nel mondo adottare gli impianti di scarico ad alte prestazioni del costruttore americano, fino alla fine della stagione 2021. II team Husqvarna ufficiali che corrono nel motocross, supercross e enduro potranno dunque continuare ad avvalersi dei più recenti impianti di scarico ad alte prestazioni per moto 2T e 4T di FMF Racing.

AI MASSIMI LIVELLI - FMF Racing, fondata nel 1973, è diventata sinonimo di successi nel campo off-road. Forte di una solida relazione professionale con il team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing a livello globale, l’azienda californiana sfrutta le competizioni ai massimi livelli per testare e sviluppare impianti di scarico aftermarket di qualità, che aiutano gli appassionati di moto off-road a trarre il massimo.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter rafforzare la nostra partnership con FMF Racing per i prossimi tre anni”, ha detto Robert Jonas, responsabile Motorsport Offroad per KTM Group. “FMF Racing è uno dei nostri partner più affidabili, e ha contribuito in maniera determinante ai successi dei team Rockstar Energy Husqvarna in tutto il mondo. Ha una straordinaria storia di innovazioni pionieristiche, e siamo fermamente convinti che sia un partner ideale per Husqvarna Motorcycles e i nostri racing team globali. Siamo contenti di continuare ad avere FMF Racing con noi, e ci aspettiamo un futuro con loro di successi ancora maggiori".

UNA STAGIONE VINCENTE - “Dopo un anno per noi estremamente importante, siamo orgogliosi di continuare a lavorare con la squadra Rockstar Energy Husqvarna fino alla fine della stagione 2021”, ha dichiarato Don Emler Jr., Marketing Director di FMF Racing. “Oltre a segnare il 45° anniversario di FMF Racing, il 2018 ha costituito per noi un’altra stagione di soddisfazioni, con i due titoli AMA SX di Jason Anderson e Zach Osborne. Abbiamo costruito una relazione così straordinaria con Husqvarna Motorcycles, i suoi piloti, i suoi manager e il suo personale che per noi è come se il marchio FMF facesse parte della grande famiglia Husqvarna. Non vediamo l’ora di aiutare con nuove performance made in USA i team Rockstar Energy Husqvarna a vincere molti altri titoli nel prossimo futuro”.