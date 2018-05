La decima edizione del WDW si svolgerà dal 20 al 22 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli" e sarà un’ulteriore occasione per celebrare il 25° anniversario del Monster.

Tra le iniziative che il WDW2018 dedica a questo iconico modello, anche il “Ducati Garage Contest”, la competizione che dal 2002 premia le più belle moto Ducati customizzate create dagli appassionati di tutto il mondo, pronte ad essere ammirate nella prestigiosa vetrina che solo il paddock del WDW può offrire.

Quest’anno il “Ducati Garage Contest” è riservato e dedicato a tutti i “monsteristi”. Le special su base Monster saranno valutate, durante il raduno, da una giuria composta da tecnici, piloti e visitatori. Ulteriori informazioni insieme al regolamento per partecipare al contest sono disponibili nella sezione dedicata del sito.

IL MONSTER VILLAGE . All’interno del Circuito di Misano sarà allestito un vero e proprio “Monster Village”, uno spazio esclusivo dove sarà possibile ripercorrere la storia del Monster attraverso i modelli chiave che hanno contribuito a creare l’icona, partendo dal Monster 900 del 1993, al momento esposto al Museo Ducati di Borgo Panigale.

ANCHE UNO STUDIO FOTOGRAFICO - Inoltre, per i Monsteristi verrà creato anche uno studio fotografico, con un fotografo ufficiale Ducati, che documenterà la presenza dei tanti appassionati di questa moto. Le foto realizzate saranno quindi protagoniste della campagna di comunicazione dedicata alla celebrazione di questo anniversario, contraddistinta dall’hashtag #welovemonster, e aperta ufficialmente in occasione del raduno svoltosi a fine marzo a Le Castellet (Francia).

I 266 DOC - Come ogni anno, garanzia di internazionalità e forte spirito di appartenenza alla community è assicurata dai 266 DOC (Desmo Owners Club), già in fermento per partecipare attivamente alla kermesse. Oltre 35.913 soci presenti in 59 paesi in ogni parte del mondo, i DOC sono una componente fondamentale dell’universo Ducati, che con entusiasmo ogni due anni animano il raduno. Per questa decima edizione la community è pronta a festeggiare con tutti i partecipanti nell’area dedicata all’International Village, strategicamente ubicato al centro del paddock.

UNA APP PER IL WDW- Per ulteriori informazioni, e per rimanere costantemente aggiornati con tutte le novità in tempo reale, prima e durante l’evento, è disponibile gratuitamente sugli store la nuova App ufficiale del World Ducati Week 2018. Durante l’evento la WDW App permetterà a chi la attiva di partecipare a giochi e accedere a opportunità esclusive. Disponibile per i dispositivi iOS e Android, è possibile scaricare la WDW App da Apple Store e Play Store.

Per assicurarsi un posto al WDW2018 tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato.