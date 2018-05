Da un decennio KTM è protagonista costante nelle competizioni a tutti i livelli. Nella storia recente, i successi che hanno regalato le maggiori soddisfazioni sono stati il nono titolo conquistato da Tony Cairoli nel Mondiale Motocross ottenuto in sella alla KTM 450 SX-F. Nel mondiale MX2, Pauls Jonass ha confermato il dominio assoluto in questa classe, contribuendo a raggiungere le nove vittorie in dieci stagioni per la KTM 250 SX-F. E uno dei risultati più importanti della storia di KTM è la conquista di ben 3 titoli consecutivi AMA Supercross 450 ottenuti da Ryan Dungey dal 2015 al 2017. KTM: Ryan Dungey tiene a battesimo la nuova SX

"Pensiamo sempre alla prossima sfida”, ha detto Joachim Sauer, Senior Product Manager Offroad in KTM durante la presentazione alla stampa avvenuta a Malagrotta. “Questo è senza dubbio lo spirito che ispira KTM. La scorsa stagione i nostri team hanno riscosso un incredibile successo in tutto il mondo, e il merito va al duro lavoro delle persone coinvolte e soprattutto delle equipe R&D sia in Austria, a Mattighofen, sia negli USA. Il successo in gara fa parte dello stimolo che ci assicura di continuare a produrre moto di serie che siano già ‘ready to race’ appena acquistate",

Ottenere questa serie di successi richiede una forte motivazione, un impegno costante a favore dello sviluppo nelle competizioni e un investimento nei programmi di crescita per giovani talenti. Tutto questo crea la piattaforma per la gamma KTM SX. Le Sportminicycle per esempio, disponibili nelle versioni 50 SX, 65 SX e 85 SX, offrono una solida base ai giovani delle classi junior per avanzare fino alle classi degli adulti, dove le 2 tempi 125 SX, 150 SX e 250 SX, insieme alle 4 tempi 250 SX-F, 350 SX-F e 450 SX-F, rappresentano la miglior scelta per competere in ciascuna categoria.

Telaio riprogettato - Per il MY 2019, tutti i modelli da adulti sono stati oggetto di un importante aggiornamento alla ciclistica che ha contribuito ad alleggerire ulteriormente le moto. Infatti, nel segmento di cilindrata superiore la KTM 450 SX-F è di gran lunga più leggera delle sue rivali. Tutti i modelli SX presentano un telaio riprogettato per garantire una migliore rigidità, maneggevolezza e stabilità in rettilineo, abbinato a un telaietto posteriore più lungo, una sede perfezionata per il perno dell'asse posteriore nel forcellone e sovrastrutture completamente rinnovate per aumentare l'ergonomia e offrire al pilota maggiore libertà di movimento.

Nuove grafiche - Un'estetica inedita con nuove grafiche va a completare la sella dalla forma rinnovata e il nuovo serbatoio. La nuova cassa del filtro offre maggiore protezione al filtro garantendo un migliore flusso d'aria, mentre gli impianti di scarico sono stati perfezionati sia per i 2 tempi sia per i 4 tempi; nel complesso ciò contribuisce a una maggiore efficienza nell'erogazione della potenza e a prestazioni superiori.

Le altre novità – Gli inediti radiatori promettono un raffreddamento efficace e si trovano in una posizione migliore ai fini della centralizzazione delle masse, mentre una batteria agli ioni di litio più potente contribuisce a rendere sempre puntuale l'avviamento elettrico e si adatta al nuovo cablaggio, rielaborato per ottenere un impianto elettrico compatto. La piastra superiore della forcella è stata modificata per migliorare la maneggevolezza e al contempo si rivela più pratica per agire sulle nuove regolazioni della forcella.

Componenti di serie - Tutti i modelli hanno di serie freni Brembo, le sospensioni WP, il manubrio Neken, gli pneumatici Dunlop e il commutatore della selezione delle mappe motore, del controllo di trazione e del launch control disponibili sulle moto a 4 tempi. Per tutta la gamma sarà infine disponibile un nuovo cavalletto removibile di nuova concezione, che offre una doppia funzione. In sintesi, circa il 60% dei componenti di ciascuna moto è stato rinnovato.

Motore - Tutti i modelli della gamma KTM SX sono stati sottoposti a modifiche del motore consistenti. I modelli 250 SX-F e 350 SX-F sono dotati di una frizione DDS di nuova progettazione, mentre tutti i modelli a 4 tempi vantano trasmissioni perfezionate e un sistema di gestione del motore Keihin all'avanguardia, con un corpo farfallato aggiornato e un pacchetto elettronico migliorato.

Le KTM 125 SX, KTM 150 SX e KTM 250 SX, tra i vari aggiornamenti, prevedono regolazioni del carburatore perfezionate e trasmissione e frizione nuove. In aggiunta ai miglioramenti apportati al motore su tutta la gamma, il modello di punta KTM 450 SX-F vanta una testa SOHC di nuova concezione per ridurre il peso e migliorare la centralizzazione delle masse, un nuovo albero a camme con una fasatura più corta e una superficie migliorata e un guidacatena della distribuzione a basso attrito con rivestimento DLC.

PowerParts - Per chi punta a una guida più estrema e desiderano mettere a punto la moto in base alle proprie esigenze personali, KTM ha creato una gamma completa di componenti che migliorano l'estetica e le prestazioni, disponibili nel catalogo KTM PowerParts. Sviluppata dall’R&D di KTM in collaborazione con i principali produttori di accessori, questa ampia selezione di prodotti riesce sicuramente a portare ogni modello SX a livelli superiori.

PowerWear - la linea di abbigliamento KTM PowerWear offre un ricco catalogo di prodotti di qualità Ready To Race per chi si prepara alle sfide più dure. Grazie a all’ampia offerta di abbigliamento protettivo, da competizione e casual, i piloti hanno la possibilità di presentarsi al meglio, sia in pista che nel tempo libero.

Prezzi:

125 SX € 8 .425

150 SX € 8 .680

250 SX € 8 .900

250 SX-F € 9 .775

350 SX-F € 10.115

450 SX-F € 10.450

Qui maggiori informazioni su ogni modello.