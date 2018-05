“Make Life a Ride Tour”, ovvero: fai della tua vita un viaggio in moto. E’ questo il nome che BMW Motorrad Italia ha scelto per un evento on the road dedicato alle ultime novità del brand. Si tratta di un roadshow itinerante nelle maggiori città italiane, durante il quale verrà presentata tutta la gamma moto. A disposizione, per un test ride su strada, le ultime novità e i consolidati best-seller del marchio bavarese.

LE MOTO IN PROVA - Buona parte della gamma sarà a disposizione così che ogni appassionato potrà scegliere a seconda dei propri gusti e preferenze. Gli amanti del mondo GS avranno la possibilità di provare la regina delle maxi enduro: la R 1200 GS. Disponibili anche la R 1200 GS Adventure e la versatile G 310 GS. Per chi cerca le emozioni forti, le rappresentanti della gamma Sport saranno la Dynamic Roadster S 1000 R, la Adventure Sport S 1000 XR e le sportive equipaggiate con il motore boxer: la R 1200 R e la R 1200 RS, dinamiche ma con una vocazione touring. Per il mondo Tour ci sarà, oltre alla K 1600 GT, La novità Bagger della casa bavarese: l’imponente e magnetica K 1600 B, dal design muscoloso ed esclusivo, equipaggiata con l’emozionante sei cilindri in linea da 160 CV. Non mancherà il mondo Heritage con i modelli iconici della gamma R nineT.



APPUNTAMENTI - L’evento itinerante, in collaborazione con le Concessionarie BMW Motorrad, si svolgerà nelle principali città italiane dalle 10.00 alle 19.00, e permetterà non solo di effettuare un test ride completo e approfondito, ma anche di scoprire peculiarità, prestazioni e caratteristiche dei modelli BMW Motorrad, grazie ad un briefing con un istruttore dedicato.

Queste le prossime tappe:

12-13 maggio: Rosta (Torino)

26-27 maggio: Teolo (Padova)

2-3 giugno: Ancona

9-10 giugno: Lignano Sabbiadoro (Udine)

16-17 giugno: Arezzo

23-24 giugno: Rho (Milano)



PER PRENOTARSI - Consultare il calendario completo delle tappe del road-show sul sito www.makelifearidetour.bmw-motorrad.it e presentarsi muniti di equipaggiamento motociclistico oppure prenotarsi al numero 800.938.370.