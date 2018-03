Da Spidi arriva un’interessante iniziativa per gli appassionati di mototurismo: il marchio veneto, infatti, ha lanciato una ricerca di riders per testare la tuta 4Season. Per provare a diventare Brand Ambassador di Spidi basterà intraprendere un viaggio in moto tra giugno e settembre di almeno 1.500 km che attraversi tre Paesi europei, compreso il proprio.

Chi ha in programma un viaggio per l’Europa ed è pronto a condividere la propria avventura in moto attraverso i social media, dunque, può richiedere al dealer Spidi della propria zona di testare il completo 4Season. Ogni dealer selezionerà un tester.

COME PARTECIPARE - Per partecipare all’iniziativa, il rider deve pianificare un viaggio di almeno 1.500 chilometri tra giugno e settembre attraverso tre Paesi (incluso il paese di partenza) e postare le foto del viaggio sulla propria pagina Instagram secondo le indicazioni ricevute; alla fine del viaggio il rider potrà conservare la tuta. Gli eventuali passeggeri potranno essere equipaggiati con lo stesso completo, acquistabile con il 30% di sconto.

Alla fine del 2018 chi pubblicherà le immagini di maggior successo verrà nominato Test Rider 2018 e diventerà ufficialmente uno Spidi Brand Ambassador avendo così la possibilità di vivere nuove avventure con il supporto di Spidi.

Le candidature vanno presentate entro il 25 maggio ai dealer SPIDI aderenti all'iniziativa o direttamente online.

Qui maggiori informazioni.

LA TUTA 4SEASON – Gli ingegneri di Spidi l’hanno progettata per essere impermeabile ma al contempo fresca, per essere durevole, affidabile e resistente.

Il guscio esterno di 4Season è realizzato con poliammide con trattamento idrorepellente, in modo da ridurre l’assorbimento della pioggia e migliorare la resistenza a macchie e sporco. Sulle aree di maggiore impatto sono stati posizionati rinforzi in Tenax Extra, mentre il Flex Tenax offre facilità di movimento dove è maggiormente necessario. Per il comfort dei riders, la membrana rimovibile, impermeabile e traspirante H2Out mantiene il rider asciutto in caso di pioggia.

L'interno coibente Thermo Liner, anch'esso rimovibile, offre un clima caldo durante le uscite più fredde; può essere agganciato o al guscio esterno o alla membrana H2out oppure essere indossato indipendentemente come capo da tempo libero.

La tuta 4Season ha molteplici prese d’aria su petto, avambracci e schiena. Sono inoltre presenti molte tasche adibite al trasporto di fotocamere, obiettivi e strumenti per la realizzazione di scatti all’aperto.

Il kit completo per i grandi viaggiatori è composto dalla giacca Spidi 4Season H2Out e dai pantaloni 4Season H2Out, costituendo un’attrezzatura da touring. L'equipaggiamento è disponibile anche nella versione Lady.