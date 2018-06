Krugger vanta una lunga tradizione nella creazione di moto personalizzate: dal 2002, l’azienda ha vinto più di 30 premi internazionali per le sue moto con carrozzerie speciali. Nel 2016 si è rivolta a Dunlop per la sua Yard Built Supercharged Yamaha SR400 e oggi la collaborazione continua con la Bonneville Bobber 1200.

Per quest’ultima creazione di Krugger, a Dunlop è stato chiesto di progettare uno pneumatico concept su misura che riflettesse lo stile distintivo di questa Triumph customizzata. Lo pneumatico Dunlop Krugger, basato sulla collaudata struttura dell’Alpha-13, incorpora alcune idee innovative di Dunlop sul futuro della progettazione dei pneumatico.

IL BATTISTRADA - Il “Dunlop Alpha-13 Krugger” presenta infatti un disegno del battistrada intagliato al laser. Il tipico disegno del battistrada con effetto opaco è progettato per garantire un riscaldamento più rapido, ideale per i tragitti brevi e veloci, preferiti dai proprietari di moto personalizzate. Considerato che queste moto sono usate in manifestazioni tipo drag-race, il disegno con trama testurizzata del battistrada contribuirà a offrire trazione nelle partenze a freddo.

Il processo di intaglio al laser ha anche permesso a Dunlop di inserire il logo Krugger nella superficie del battistrada.

Dunlop ha scelto di basare il pneumatico concept Krugger sull’Alpha-13 per sfruttare le sue qualità su strada e in pista. La mescola MultiTread è una caratteristica chiave dell’Alpha-13 e il battistrada con trama testurizzata evidenzia la zona centrale del battistrada, in cui la mescola è stata sviluppata per massimizzare la trazione in caso di forte accelerazione.

Il Dunlop Alpha-13 è usato nelle competizioni di tutto il mondo, compresa la serie americana AMA e gli eventi Thundersport del Regno Unito.

LA PROGETTAZIONE - Fred Krugger, ha spiegato il suo coinvolgimento personale nello sviluppo del pneumatico concept: “I progettisti di Dunlop nel centro di innovazione in Lussemburgo mi hanno invitato a spiegare di cosa avevo bisogno per questo pneumatico, sia per migliorare le prestazioni che per riflettere lo stile e l’immagine della Bobber. E’ stato un privilegio poter vedere i progettisti del pneumatici al lavoro e poter dare il mio contributo alla progettazione dello pneumatico, in modo che facesse davvero parte integrante del design della motocicletta”.