Lo stile di Ducati può accompagnare ogni giorno con una linea di abbigliamento che punta a soddisfare tutte le esigenze di stile, dalla collezione uomo-donna, alla collezione kids per i più piccoli. Per scegliere e ordinare, è sufficiente recarsi sul Lo stile Ducati tutti i giorni

Nel reparto abbigliamento, ecco alcuni capi che potrebbero costituire anche un’idea regalo per Natale.

GIACCA ANTIPIOGGIA DUCATI CORSE STRIPE - La giacca antipioggia Ducati Corse coniuga estetica e funzionalità. Realizzata in nylon, è dotata di cappuccio regolabile ed estraibile dal colletto. Stampata sul fronte e sul retro e caratterizzata da inconfondibili dettagli rosso Ducati, è richiudibile nella pratica tasca personalizzata. Il nastro elastico regolabile in cintura assicura elevata adattabilità di taglia. (€ 80,00)

GIUBBINO ANTIVENTO DUCATI CORSE WINDPROOF 3 UOMO – Con la grafica sportiva, Ducati Corse Windproof 3 nasce per tutti i tifosi Ducati. Realizzata in tessuto Softshell, questa giacca antivento è traspirante e indicata per un utilizzo quotidiano. Grazie al tessuto elastico e confortevole, può essere indossata da sola come giacca da tempo libero oppure come interno termico sotto un altro capo. Disponibile in versione maschile e femminile, non è progettata per essere utilizzata da sola come giubbino da moto. (€ 159,50)

FELPA ANDREA DOVIZIOSO STILE - Stile racing assicurato con la felpa dedicata ad Andrea Dovizioso: il numero 04 e la scritta Ducati Corse sono i protagonisti di questo capo. Materiali: 80% cotone, 20% poliestere. (€ 89,00)

FELPA IOM – Celebra la mitica vittoria Ducati all'isola di Man nel 1978. E’ proposta nei colori della Ducati 900 SS e dal classico taglio che riprende il giubbino da moto. Realizzata in 100% cotone e dotata di 2 tasche esterne. (€ 89,00)

FELPA CON CAPPUCCIO DC SKETCH - La speciale interpretazione grafica del marchio Ducati Corse è l'elemento innovativo che caratterizza questa felpa con cappuccio. Realizzata in cotone elasticizzato per favorire il fitting e la comodità, offre un interno garzato per una piacevole morbidezza. L'elemento grafico in tricolore ricamato sul polso destro dona un carattere a tutto il capo. Materiale: 92% cotone, 8% elastane. (€ 95,50)

FELPA D-ATTITUDE DONNA - Felpa full zip dal design semplice e funzionale. Il grigio antracite melange viene ravvivato dalle lineari grafiche rosse, mentre le cuciture e le nastrature lungo le cerniere arricchiscono il capo. Nel giromanica l'inserto in rete traforata per una migliore traspirazione. Realizzata in un mix di cotone e poliestere, la felpa D-Attitude è un capo caldo se si vuole vestire la comodità ogni giorno. Disponibile anche in versione maschile. Materiale: 68% poliestere, 29% cotone, 3% elastane. (€ 115,00)

GIUBBINO IN PELLE DUCATI CORSE C3 - Simbolo della passione sportiva, il giubbino in pelle Ducati Corse C3, disegnato da Aldo Drudi, è un capo certificato CE pensato per la guida sportiva su strada. Prodotto da Dainese in esclusiva per Ducati, è realizzato esternamente in pelle bovina D-Skin 2.0 e internamente in un mix di 3D-Bubble e Nanofeel. Il capo, dotato di inserti preformati in alluminio sulle spalle e di protezioni composite sui gomiti, è predisposto per l’inserimento del paraschiena e del paratorace. E’ disponibile solo in fitting maschile, nelle versioni standard e perforata e in due varianti colore. (€ 669,00)

GIACCA IN TESSUTO ENDURO - Sviluppata in collaborazione con Scott, è stata creata appositamente per chi vuole lanciarsi alla ricerca dell'avventura, sia su strada, sia lontano da percorsi conosciuti. La giacca, con maniche staccabili e con un efficace sistema di prese d'aria, va utilizzata assieme ad un corpetto dotato di protezioni. Il tessuto con finitura idrorepellente, le numerose opzioni di regolazioni di volume e le molte tasche funzionali contribuiscono alle performance di questo capo dal design tipico del mondo Adventure che si abbina agli omonimi pantaloni. In sintonia con la Multistrada 1200 Enduro. (€ 339,00)

GIACCA IN TESSUTO REDLINE DONNA - Realizzata da Spidi in esclusiva per Ducati è dedicata alle esigenze del Ducatista dallo stile casual che si muove in città e non vuole trascurare la sicurezza. All’interno del giubbino sono presenti le protezioni Multitech certificate CE su spalle e gomiti e la predisposizione per l’inserimento del paraschiena Warrior. Il Softshell elasticizzato di questo capo, contiene una membrana per traspirabilità impermeabilità in caso di maltempo. Dotata di cappuccio staccabile, è disponibile in fitting maschile e femminile, si adatta ad ogni situazione. (€ 269,00)

GIACCA IN TESSUTO TOUR V2 - Dedicata ad un uso sport-touring, è disegnata da Aldo Drudi e realizzata in collaborazione con Spidi. Dotata di protezioni certificate CE su spalle e gomiti e predisposta per l’inserimento del paraschiena Warrior 2, è composta all’esterno da un mix di tessuti poliestere di diversa pesantezza e all’interno da una fodera termica staccabile e indossabile come piumino casual. Nello strato esterno è presente la membrana H2Out impermeabile, traspirante e frangivento. La giacca, abbinabile ai pantaloni Tour V2, è disponibile in fitting maschile nelle versioni nero/rosso e giallo alta visibilità/nero e in fitting femminile nella variante nero/rosso. (€ 469,00).