Prova su strada dell'apribile Nolan N100-5 e dell'integrale racing X-lite X-803 e check up gratuito del proprio casco. La prima tappa il 24 febbraio a Bari

Al via l’iniziativa Shop Tour di Nolagroup: la prima tappa sarà già il 24 febbraio al Biker Store di Bari. Una giornata intera durante la quale i tecnici di Nolan faranno testare su strada due caschi top di gamma: l’apribile Nolan N100-5 e l’integrale racing X-lite X-803. In questa occasione chi ha già un casco Nolan potrà effettuare gratuitamente il check up.

Lo Shop Tour prevede sedici tappe presso i migliori rivenditori italiani, con due tecnici a disposizione del pubblico per un’intera giornata, pronti a rispondere ai quesiti di ogni partecipante e a dare consigli per la corretta manutenzione. Inoltre, chi acquisterà un sistema N-Com riceverà un omaggio.

Il Tour percorrerà tutta l’Italia per concludersi il 26 maggio da Silipigni Motors a Patti, in provincia di Messina.

Il calendario dello Shop Tour:

24 febbraio – Biker Store, Bari

10 marzo – Road House Motorcycle, Palagiano (Taranto)

17 marzo – Cascobene, Genova Centro

24 marzo – Motoutlet, Pordenone

24 marzo – Manganaro Moto, Catania

7 aprile – Motoland, Ferrara

7 aprile – 4 Tempo Sport, Grosseto

14 aprile – Faieta Motor Company, Pescara

14 aprile – Moto Olimpia – Latina

21 aprile – Centro Ricambi Amato, Pagani (Salerno)

21 aprile – Oram, Modena

5 maggio – Urio Motoforniture, Bergamo

12 maggio – Market 2 ruote, Castelfranco Veneto (Treviso)

19 maggio – Spidi Store, Milano

19 maggio – Generazione Moto, Ancona

26 maggio – Silipigni Motors, Patti (Messina)

Per gli indirizzi completi, gli orari e le eventuali modifiche del calendario, consultare la pagina Facebook.